В пятницу, 22 февраля, комитеты Европарламента одобрили выделение Украине 50 миллиардов евро.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Решение вынесли комитеты по бюджету, иностранным делам и промышленности. За выделение средств Украине были 66 голосов, против - 5 голосов.

Теперь финансирование должны утвердить всем Европарламентом на заседании, которое состоится на следующей неделе.

Выделяться деньги должны частями в течение четырех лет на определенных условиях. Подробнее мы писали о них в отдельном материале.

Напомним, что в марте Украине планируют выделить первый транш из пакета помощи ЕС на 50 миллиардов евро.

Также мы писали о том, что в Европарламенте считают, что Украине не хватит выделенных Евросоюзом 50 миллиардов.

Война в Украине идет уже 729-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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