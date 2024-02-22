Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего главу "Укроборонпрома" Юрия Гусева послом в Азербайджане.

Об этом говорится в указе №86/2024, опубликованном на сайте Офиса президента.

Гусев работал в разных органах государственной власти, включая Министерство обороны Украины, был главой Херсонской областной государственной администрации. Директором "Укроборонпрома" он стал в декабре 2020 года.

Перед этим указом №85/2024 Зеленский уволил Владислава Каневского с должности посла Украины в Азербайджане.

Кроме того, первая заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова сегодня назначена постоянным представителем при международных организациях в Вене. Об этом говорится в указе №87/2024.

"Назначить Джапарову Эмине Аяровну постоянным представителем Украины при международных организациях в Вене", - сказано в указе.

Летом прошлого года Зеленский уволил Юрия Гусева с должности главы "Укроборонпрома".

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