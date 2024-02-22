Министерство образования РФ рекомендует учебным заведениям использовать интервью главы Кремля Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону как "образовательный ресурс".

Согласно памятке, размещенной на портале "Единый урок", интервью может быть использовано "в различных учебных целях: от истории и социальных наук до развития навыков критического мышления и медиаграмотности".

Интервью рекомендовано "педагогам, преподающим историю, обществознание, литературу, географию и другие науки".

Учителям предлагается организовывать для школьников дебаты и внеклассные часы, а также вовлекать учащихся в исследовательские проекты, связанные с темами интервью.

Напомним, за пять дней интервью Карлсона с Путиным посмотрели более 200 миллионов человек.

В то же время Путин заявил, что не получил "полного удовольствия" от интервью с американским журналистом Такером Карлсоном, потому что не было "острых и провокационных" вопросов.

Мы подробно разбирали нашумевшее интервью Владимира Путина американскому журналисту в отдельном материале.