Британская газета Evening Standard на первой странице опубликовала фото бойца ВСУ с украинской надписью на нашивке на груди: "Нет врага страшнее, чем командир долб@б".

Номер посвящен двухлетию начала войны в Украине.

Ранее мы рассказывали, что военный медик раскритиковал тотальный непрофессионализм в армии. По его мнению, в украинской армии царит тотальный непрофессионализм, поскольку звания присваиваются не за достижения, а за "выслугу лет" и занятие должностей в тылу.

В свою очередь немецкий журнал Der Spiegel написал, что ВСУ не хватает личного состава, а те солдаты, что сейчас воюют, устали от боев и тяжелых условий службы.

Война в Украине идет уже 729-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. ВСУ в Угледаре рискуют оказаться "в клещах", а один батальон на кураховско-марьинском направлении уже находится под угрозой окружения, пишут украинские военные журналисты. Под Авдеевкой фиксируют продвижение россиян на восточную окраину Ласточкино. На юге российская армия атакует позиции ВСУ в Работино на скоростных квадроциклах и малыми пехотными группами.

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