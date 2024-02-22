США никогда не отказывались от идеи поставок Киеву ракет ATACMS увеличенной дальности, эта опция по-прежнему рассматривается.

Такое заявление сделал в четверг на брифинге представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.



"Мы никогда не отказывались от возможности поставок ракет ATACMS. Они по-прежнему являются неотъемлемой частью дискуссий, которые мы продолжаем вести с Украиной", - сказал Кирби.

Ранее телеканал NBC сообщил, что администрация Джо Байдена может попросить союзников передать Украине ракеты ATACMS дальностью более 300 км.

Война в Украине идет уже 729-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. ВСУ в Угледаре рискуют оказаться "в клещах", а один батальон на кураховско-марьинском направлении уже находится под угрозой окружения, пишут украинские военные журналисты. Под Авдеевкой фиксируют продвижение россиян на восточную окраину Ласточкино. На юге российская армия атакует позиции ВСУ в Работино на скоростных квадроциклах и малыми пехотными группами.

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