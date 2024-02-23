Международный валютный фонд (МВФ) достиг рабочей договоренности с Украиной о третьем пересмотре программы EFF, которая в случае принятия откроет путь для выделения 880 млн долларов в качестве следующего транша.

Это следует из заявления, распространенного пресс-службой МВФ.

"Представители МВФ и украинской власти достигли соглашения на уровне персонала (SLA) по обновленному перечню экономической и финансовой политики в рамках третьего пересмотра 4-летнего соглашения EFF", - отмечается в сообщении.

В документе подчеркивается, что договоренности должны быть одобрены руководством МВФ и советом исполнительных директоров организации.

В распространенном заявлении представители МВФ также отметили "положительную динамику уверенного роста" украинской экономики. При этом в организации признали, что прогноз развития экономики Украины на текущий год остается "крайне неопределенным".

Напомним, накануне агентство Bloomberg сообщало, что Украина близка к тому, чтобы достичь соглашения с МВФ о предоставлении 900 млн долларов. В публикации говорилось, что этот транш может стать "вторым по величине финансовым спасательным кругом" для Украины после грантов и кредитов Евросоюза.

Недавно в МВФ завили, что Украина нуждается в 42 миллиардах долларов внешнего финансирования в этом году.

Между тем в СМИ писали, что промедление США с выделением помощи Киеву ставит под угрозу финансирование Украины от МВФ. Продолжение западного финансирования является условием кредитной программы Фонда на 15,6 млрд долларов.