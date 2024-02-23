Только 25 процентов немцев верят в победу Украины и сразу 40 процентов жителей Германии не верят в неё. Результаты опроса Ipsos публикует Deutsсhe Welle.

Издание также сообщает, что 35 процентов затрудняются дать ответ о ее шансах на победу.

Опрос выявил региональные различия в позициях немцев. Если в восточных федеральных землях победу Украины считает возможной лишь каждый пятый (20 процентов), то в западных землях - каждый четвертый (26 процентов). В то же время поражение Украины считают реалистичным почти половина восточных немцев (46 процентов) и 39 процентов западных немцев.

Различия в позициях немцев связаны и с принадлежностью к той или иной политической партии. Так, почти половина приверженцев партии "зеленых" (47 процентов) убеждена, что у Украины еще есть шансы победить Россию, лишь 21 процент из этой категории респондентов испытывает сомнения на данный счет.

Среди сторонников социал-демократов, христианских демократов и левых уверенных в возможности победы Украины меньше - соответственно 37, 32 и 32 процента.

Между тем в электорате партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и "Союза Сары Вагенкнехт" в возможность победы Украины над Россией верит лишь каждый десятый (11 процентов). 69 процентов сторонников АдГ и 62 процента сторонников "Союза Сары Вагенкнехт" уверены в том, что у Украины уже нет шансов выстоять против России.

Ранее сообщалось, что вера украинцев в победу постепенно снижается, а готовность к переговорам растет, а также о том, как всего за год упало число украинцев, которые считают, что события в стране развиваются в правильном направлении.