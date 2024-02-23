Утром 23 февраля Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации н фронт за минувшие сутки.

Главное из нее.

За прошедшие сутки произошло 101 боевое столкновение.

Всего враг нанес 3 ракетных и 83 авиационных удара, совершил 152 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Ночью российские оккупанты атаковали Украину, применив ракеты и "Шахеды", из них 23 ударных БПЛА были уничтожены.



На Купянском направлении враг предпринял 5 попыток наступления в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

На Лиманском направлении противник 14 раз атаковал наши подразделения в районах населенных пунктов Терны и Ямполевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении, силами обороны отражены 16 атак противника в районах населенных пунктов Андреевка, Богдановка, Ивановское, Клищиевка и Торец Донецкой области.

На Авдеевском направлении отражено 10 атак врага в районах населенных пунктов Орловка, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении в районах Новомихайловки и Победы Донецкой области враг 43 раза пытался прорвать оборону наших войск.

На Новопавловском направлении наши защитники отбили 3 атаки противника южнее Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении силами обороны отражены 5 атак противника западнее Вербового и в районе Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении за прошедшие сутки, противник предпринял 5 попыток штурма позиций наших войск на левобережье Днепра.

Война в Украине идет уже 730-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На Харьковско-Луганском направлении армия РФ проводит "многостороннюю наступательную операцию", пишет Институт изучения войны. По его оценке, целью наступления является захват восточного берега реки Оскол от Купянска до села Оскол.

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