Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина по-прежнему рассчитывает на антивоенные протесты в России.

Об этом Зеленский сказал в интервью Fox News.

По его словам, позиции главы Кремля Владимира Путина могут пошатнуться, если будет много жертв.

"Его позиции будут слабее, если при все больших и больших жертвах люди в России увидят те сомнения, которые будут против этой войны. Эта волна - то, что нам нужно", - заявил украинский президент.

При этом, как добавляет Fox News, "когда его спросили о потерях, понесенных его войсками, Зеленский ответил туманно, сославшись на "десятки тысяч", но представил потери меньшими, чем понесла Россия".

Между тем, по данным недавних опросов, 77% россиян заявили, что поддерживают вторжение в Украину.

В то же время в начале февраля на митинге около Кремля жёны мобилизованных россиян потребовали вернуть своих мужей с фронта. Полиция провела задержания. Значительная часть задержанных - журналисты.

Война в Украине идет уже 730-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.