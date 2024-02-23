В Киевской области увеличилось число заболевших туберкулезом
В Киевской области в 2023 году на 11,5% выросла заболеваемость на туберкулез.
Об этом сообщает пресс-служба Киевского областного совета в Фейсбуке.
Зафиксировано 883 случая. А до трети зараженных не знают, что больны.
Особенно увеличилась тенденция заболеваний у детей и подростков - на 19,2%.
Зарегистрированных случаев лекарственно-устойчивых форм туберкулеза стало больше на 41%.
При этом снизилась заболеваемость ко-инфекцией - на 4,8%.
Ранее в Министерстве охраны здоровья (МОЗ) Украины рассказали, какие категории людей относятся к группам риска развития туберкулеза и призвали не стыдиться этой болезни.
Также в МОЗ развеяли самые распространенные мифы о туберкулезе в Украине. В частности, туберкулез не передается через книги, предметы быта или рукопожатие, а человек, который уже вылечился от туберкулеза, не представляет угрозы для окружающих.
Кроме того, медики объяснили украинцам, может ли больной туберкулезом заниматься спортом. Учитывая, что туберкулез истощает организм, к физической нагрузке нужно относиться очень осторожно. Медики считают, что допустимость занятий зависит от формы туберкулеза, стадии выявления и этапа лечения.