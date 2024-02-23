В Киевской области в 2023 году на 11,5% выросла заболеваемость на туберкулез.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского областного совета в Фейсбуке.

Зафиксировано 883 случая. А до трети зараженных не знают, что больны.

Особенно увеличилась тенденция заболеваний у детей и подростков - на 19,2%.

Зарегистрированных случаев лекарственно-устойчивых форм туберкулеза стало больше на 41%.

При этом снизилась заболеваемость ко-инфекцией - на 4,8%.

Ранее в Министерстве охраны здоровья (МОЗ) Украины рассказали, какие категории людей относятся к группам риска развития туберкулеза и призвали не стыдиться этой болезни.

Также в МОЗ развеяли самые распространенные мифы о туберкулезе в Украине. В частности, туберкулез не передается через книги, предметы быта или рукопожатие, а человек, который уже вылечился от туберкулеза, не представляет угрозы для окружающих.

Кроме того, медики объяснили украинцам, может ли больной туберкулезом заниматься спортом. Учитывая, что туберкулез истощает организм, к физической нагрузке нужно относиться очень осторожно. Медики считают, что допустимость занятий зависит от формы туберкулеза, стадии выявления и этапа лечения.