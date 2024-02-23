Мыши съели кабели на некоторых транспортных средствах "экологичной" западной техники на украинском фронте.

Об сообщает Le Figaro.

В частности, некоторые защитные оболочки для электрических проводов сделаны из кукурузного волокна, рассказывает один французский военный "со смесью иронии, недовольства и ужаса".

В результате грызуны съели кабели на некоторых транспортных средствах.

"Экологическая ответственность на войне не годится. Западные автомобили были задуманы как демонстрация технологий. Но в грязи и холоде это не всегда срабатывает", - пишет издание.

Напомним, что зимой на фронте наблюдалось нашествие мышей в окопах, которые прогрызали экипировку и оружие.

Ранее мы писали о том, что на фронте увеличивается количество грызунов в окопах и ухудшается погода.

Война в Украине идет уже 730-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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