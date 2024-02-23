Отдельные элементы "экологичной" западной техники на украинском фронте прогрызли мыши - Le Figaro
Мыши съели кабели на некоторых транспортных средствах "экологичной" западной техники на украинском фронте.
Об сообщает Le Figaro.
В частности, некоторые защитные оболочки для электрических проводов сделаны из кукурузного волокна, рассказывает один французский военный "со смесью иронии, недовольства и ужаса".
В результате грызуны съели кабели на некоторых транспортных средствах.
"Экологическая ответственность на войне не годится. Западные автомобили были задуманы как демонстрация технологий. Но в грязи и холоде это не всегда срабатывает", - пишет издание.
Напомним, что зимой на фронте наблюдалось нашествие мышей в окопах, которые прогрызали экипировку и оружие.
Ранее мы писали о том, что на фронте увеличивается количество грызунов в окопах и ухудшается погода.
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