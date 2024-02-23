Поддельные украинские документы убитому российскому лётчику Максиму Кузьминову выдала сама Испания.

Об этом сообщает местная газета El Pais со ссылкой на свои источники.

Напомним, в обнаруженном при нём паспорте Кузьминов был указан как гражданин Украины возраста 33 лет, а не как россиянин 28 лет. При этом никакого статуса защиты в стране ЕС у него не было. Как не существует и записей о том, как он въехал в Испанию.

Кузьминов поселился в районе, где проживают много россиян и украинцев, но старался посещать места, где больше испанцев, и редко с кем-либо общался.

Ранее это же издание сообщало, что у испанских следователей уже нет сомнений, что покушение на убийство Кузьминова организовала РФ. Единственное сомнение экспертов заключается в том, какая именно спецслужба провела эту "операцию": СВР, ФСБ или ГРУ. Источники в спецслужбах говорят, что следствию очень сложно найти доказательства причастности к убийству какой-либо из них. Следствие начало отрабатывать версию, что ликвидация пилота-перебежчика была выполнена по "субподряду", поскольку метод умерщвления Кузьминова похож на те, что применяют криминальные структуры.

Перед этим издание El Mundo писало, что Кузьминов, убитый в Испании, мог иметь негласный статус государственной защиты.