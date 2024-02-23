Угнавший российский вертолёт Максим Кузьминов. Кадр из видео

Поддельные украинские документы убитому российскому лётчику Максиму Кузьминову выдала сама Испания.

Об этом сообщает местная газета El Pais со ссылкой на свои источники.

Напомним, в обнаруженном при нём паспорте Кузьминов был указан как гражданин Украины возраста 33 лет, а не как россиянин 28 лет. При этом никакого статуса защиты в стране ЕС у него не было. Как не существует и записей о том, как он въехал в Испанию.

Кузьминов поселился в районе, где проживают много россиян и украинцев, но старался посещать места, где больше испанцев, и редко с кем-либо общался.

Ранее это же издание сообщало, что у испанских следователей уже нет сомнений, что покушение на убийство Кузьминова организовала РФ. Единственное сомнение экспертов заключается в том, какая именно спецслужба провела эту "операцию": СВР, ФСБ или ГРУ. Источники в спецслужбах говорят, что следствию очень сложно найти доказательства причастности к убийству какой-либо из них. Следствие начало отрабатывать версию, что ликвидация пилота-перебежчика была выполнена по "субподряду", поскольку метод умерщвления Кузьминова похож на те, что применяют криминальные структуры.

Перед этим издание El Mundo писало, что Кузьминов, убитый в Испании, мог иметь негласный статус государственной защиты.

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