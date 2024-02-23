Парламент Германии одобрил легализацию каннабиса. Предлагается разрешить выращивание, хранение и сбыт "травки".

Об этом сообщает немецкое издание DW.

Совершеннолетним позволят хранить для личного пользования до 25 граммов марихуаны или гашиша в чистом виде. И выращивать дома для личных целей до трех кустов.

Также в Германии появятся специальные клубы, которые смогут выращивать больше "травки" и продавать ее среди своих участников.

В то же время публичное употребление каннабиса по-прежнему будет запрещено в школах, спортивных учреждениях и в радиусе 100 метров от них.

Таким образом в Германии хотят бороться с черным рынком и торговлей наркотиками, а также снизить преступность.

Напомним, еще в августе прошлого года правительство Германии одобрило законопроект о легализации в стране каннабиса. Марихуану можно будет употреблять в рекреационных целях.

Легализация наркотика в Германии предусмотрена коалиционным соглашением 2021 года. Канцлер Германии Олаф Шольц в августе 2022 года заявил, что ему было сложно согласиться с подобной идеей во время коалиционных переговоров. Однако партнеры по правящей коалиции утверждали, что легализация марихуаны позволит успешно бороться с незаконным оборотом наркотических веществ и будет способствовать контролю за качеством разрешенных препаратов.