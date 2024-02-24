В субботу, 24 февраля, в Николаевской области прогремел взрыв во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает мэр города Александр Сенкевич.

В 13:11 в Николаевской области была объявлена тревога из-за воздушного инцидента. В районе 13:25 произошел взрыв в Николаеве. Позже мэр города Александр Сенкевич уточнил, что взрыв произошел за пределами Николаева.

При этом мониторинговые паблики уточняют, что был прилет ракеты в Старой Богдановке.

Ранее мэр Николаева Сенкевич сообщал, что в результате ракетной атаки РФ по Николаеву 7 февраля в городе повреждены жилые дома. Позже прокуратура показала кадры последствий прилетов в Николаеве, где один человек погиб и двое ранены.

Сегодня два года с начала полномасштабного российского вторжения.

Первый год войны ознаменовался крушением планов Кремля на быструю победу в Украине. Второй год разрушил план Украины и Запада на быстрый разгром РФ.

Теперь все участники войны находятся перед развилкой трех дальнейших вариантов действий, выбор между которыми на годы вперед определит судьбу Украины, России и Европы, а возможно и всего мира.

Какие это варианты и какой стоит выбор — в материале "Страны".

За последними новостями и ключевыми событиями 24 февраля 2024 года, 731 дня войны, мы следим в обновляемом онлайне.

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