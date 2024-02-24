Жадность акционеров и топ-менеджмента почти погубила компанию Boeing.

Такое мнение высказал президент авиакомпании Emirates Тим Кларк в интервью газете Financial Times.

По его словам, компания уделяла чрезмерное внимание "созданию стоимости для акционеров". Так, с 2013 по 2019 год компания потратила на выплаты дивидендов и выкуп своих акций больше, чем получила прибыли.

Чтобы сэкономить на разработке программного обеспечения для самолётов, недочёты в конструкции которых привели к двум катастрофам с человеческими жертвами, компания нанимала индийских студентов, а при снижении спроса увольняла квалифицированных инженеров, которых потом не могла нанять обратно.

Кроме того, для сокращения собственных инвестиций в производство Boeing передавал подрядчикам большой объём работ и в результате стал терять компетенцию в проектировании и производстве самолётной техники.

"В результате экономии на всём ради увеличения выплат акционерам пассажиры по всему миру стали отказываться летать самолётами Boeing", - заявил Кларк.

Напомним, в ходе последнего инцидента у авиалайнера Boeing 737 MAX 9 на высоте пяти километров оторвало дверь аварийного выхода.

Ранее американский авиастроитель Boeing попросил клиентов поискать незакрепленный болт в самолётах.