Российские военные в ночь на 25 февраля нанесли удар по объекту инфраструктуры в Хмельницком.

Об этом заявил мэр города Александр Симчишин.

"Сегодня утром враг в очередной раз нанес удар по Хмельницкой области. Работали силы ПВО", - говорится в сообщении.

По его словам, информация о пострадавших или повреждении жилого фонда не поступала.

Напомним, во время ночной атаки РФ силами ПВО были уничтожены 16 из 18 запущенных "Шахедов". Их сбили в пределах Полтавской, Киевской, Хмельницкой, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областей

Также в Силах обороны юга сообщили, что РФ атаковала Украину ракетами и "Шахедами". Враг пытался с помощью тактической авиации из Черного моря уничтожить ПВО, для чего использовал ракеты типа Х-31П. Три дрона уничтожили в Николаевской, два в Кировоградской и один над Херсонской областью.

Война в Украине идет уже 732-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 25 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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