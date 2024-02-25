В воскресенье, 25 февраля, глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок после вчерашнего посещения Одессы приехала в Николаев.

Немецкая газета Bild пишет, что колонну, в которой ехала Бербок, преследовал российский дрон.

Как сообщила журналист издания, колонна автомобилей с главой МИД ФРГ выехала в сторону Чёрного моря, чтобы посетить там опреснительную станцию, которая находится в 50 км от линии фронта. По дороге на опреснительную станцию к кортежу приблизился разведывательный беспилотник. У членов делегации сработал тревожный сигнал на смартфоне, и "водители стали пытаться избежать дрона". Но он летел за колонной.

Затем беспилотник изменил курс, однако визит на станцию все же отменили.

"Посещение гидротехнических сооружений пришлось досрочно отменить по соображениям безопасности", - сообщили в МИД Германии.

Напомним, что визит Бербок в Украину стал шестым с начала полномасштабной войны с РФ. Накануне вместе с украинским коллегой Дмитрием Кулебой Бербок посетила стратегически важные объекты в порту Одессы и Спасо-Преображенский собор, который был поврежден прошлым летом во время ракетного обстрела.

Как мы писали, вчера в Киев прибыла большая иностранная делегация. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и другие политики приехали в столицу Украины на вторую годовщину вторжения РФ.

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