Западная помощь накануне летнего контрнаступления ВСУ не доехала до четырех украинских бригад.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве, посвященной второй годовщине начала полномасштабной войны.

"У нас был кулак для контрнаступления... До сегодня из того пакета четыре бригады "голые", помощь не доехала. Могли воевать четыре бригады? Они не воевали, стояли и ждали технику", - сказал президент.

По его словам, эта техника была обещана, но ее так и не поставили до сих пор.

Напомним, на сегодняшней пресс-конференции Зеленский заявил о том, что планы контрнаступления ВСУ были известны России заранее. Президент намекнул, что в военно-политическом руководстве Украины есть предатели.

Также Зеленский допустил, что Украина будет терять территории в случае дефицита западной помощи. По его словам, разблокировка американской помощи в Конгрессе нужна Украине "в течение одного месяца". Однако в то же время Зеленский находится "в позитиве" по поводу недавних обещаний с Запада о передаче дальнобойных ракет ATACMS.

В свою очередь министр обороны Рустем Умеров заявил, что половина оружия, выделенного западными партнерами, не поставляется в Украину вовремя.