Вооруженные силы Украины не располагают достаточным числом пилотов, которые могли бы управлять американскими истребителями F-16.

Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу ABC News.



"Конечно, Украина запрашивала дополнительные ресурсы. Среди них были и истребители F-16. Несколько месяцев назад мы заявили, что будем готовы поставить F-16, но проблема в том, что не так много украинских пилотов могут управлять этими истребителями", - сказал Салливан.

Напомним, ранее телеканал CNN сообщал, что первые четыре украинских пилота F-16 закончат обучение к лету. Речь идет о группе, которая осваивает самолеты в штате Аризона, где базируется 162-й авиаполк Нацгвардии США.

Всего на курсе три группы. Они находятся на разных стадиях подготовки и закончат ее примерно с мая по август. Третья группа еще не приступила к вождению самолета и только учит английский язык.

Между тем президент Владимир Зеленский дал понять, что истребители F-16 будут в Украине уже в этом году.

Также на днях Зеленский показывал кадры обучения украинских пилотов на истребителях F-16 в Дании.