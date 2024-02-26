Утром 26 февраля Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте за минувшие сутки.

Главное из нее.

За прошедшие сутки произошло 95 боевых столкновений.

Всего враг нанес 11 ракетных и 98 авиационных ударов, совершил 129 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки и этой ночью российские оккупанты атаковали Украину, применив баллистические и крылатые ракеты и дроны-камикадзе. По предварительной информации, ПВО уничтожили 3 ракеты и 9 БпЛА типа Shahed.

На Купянском направлении отражены 6 атак противника в районе населенных пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области.

На Лиманском направлении отражены 5 вражеских атак в районах населенных пунктов Терны Донецкой области и Белогоровка Луганской области.

На Бахмутском направлении, силами обороны отражены 8 атак противника в районах населенных пунктов Ивановское и Клещиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражены 25 атак врага в районах населенных пунктов Северное, Степное, Бердичи, Ласточкино и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении в районах населенных пунктов Новомихайловка, Георгиевка, Победа и Красногоровка Донецкой области враг 40 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Новопавловском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении силами обороны отражены 6 атак противника в районе населенного пункта Работино и 1 – в районе населенного пункта Гуляйпольское Запорожской области.

На Херсонском направлении за прошедшие сутки противник совершил 4 безуспешных штурма позиций наших войск на левобережье Днепра.

Война в Украине идет уже 733-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 26 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Российские войска продолжают наступать западнее Авдеевки. И, похоже, пока остановить их на ближайших рубежах, куда отошли ВСУ, не удается. Также активизировались бои на Запорожском направлении.

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