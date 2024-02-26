Ночью 26 февраля россияне сбросили четыре авиабомбы на Юнаковскую общину Сумской области. Погибла супружеская пара.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в своем телеграм-канале.

По данным ОВА, зафиксированы четыре взрыва. В результате попадания разрушен жилой дом, еще пять повреждены. Спасатели деблокировали из-под завалов тела двух человек - супружеской пары.

Ранее мы писали, что ночью 26 февраля российские военные ударили по ангарам с зерном и базе отдыха в Харьковской области. Повреждены постройки и сельскохозяйственная техника.

Война в Украине идет уже 733-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 26 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Российские войска продолжают наступать западнее Авдеевки. И, похоже, пока остановить их на ближайших рубежах, куда отошли ВСУ, не удается. Также активизировались бои на Запорожском направлении.

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