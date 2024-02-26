Результат войны в Украине "может решиться в ближайшие месяцы", а президент РФ Владимир Путин может победить.

Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, слова которого цитирует издание El Pais.

"Путин и Трамп еще не победили, но они могут победить. Европа должна проснуться", - заявил Боррель.

Он призвал страны Евросоюза увеличить и ускорить помощь Украине.

Ранее Боррель говорил, что ситуация в Украине "будет решена через три месяца". Также, по его мнению, европейское общество еще не осознало, что живет "в ситуации войны".

Также глава европейской дипломатии заявил, что Евросоюз надеется предоставить Украине военную помощь минимум на 21 млрд евро в 2024 году. Он отметил, что это минимум, поскольку отдельные государства-члены еще не предоставили цифры своей поддержки.

Напомним, недавно посол ЕС в Украине говорила, что Европа десятилетиями не верила в возможность войны на своем континенте, поэтому ее военная промышленность была не готова к вторжению РФ и не смогла обеспечить обещанный миллион боеприпасов для Украины.