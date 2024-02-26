Армия РФ на юге Украины пытается заместить разведывательными дронами потерю второго самолета-разведчика А-50.

Об этом сообщила спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, сейчас активность российских разведывательных БПЛА "очень высока", за прошедшие сутки их было зафиксировано более ста.

"Они пытаются собирать ту информацию, которую уже больше не передаст А-50. И именно поэтому мы видим не специфическую активность тактической авиации, которая больше держится в отдаленных в акватории Черного моря, также концентрируя свои усилия на сборе соответствующих оперативных данных", - сказала Гуменюк.

Напомним, накануне мы рассказывали о том, как во время поездки в Николаев кортеж министра иностранных дел Германии Анналены Бербок преследовал российский беспилотник. По соображениям безопасности посещение главой МИД ФРГ опреснительной станции в городе было отменено.

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