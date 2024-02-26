Убитый в Испании российский летчик Максим Кузьминов пользовался "планом защиты".

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью El Mundo.

"Я могу сказать две вещи: если пилот, который пользуется планом защиты, вынужден избегать контактов, менять свою жизнь, чтобы остаться в живых, и это все равно с ним происходит, Испания должна провести расследование. Благодаря этому углубленному расследованию Испания должна продемонстрировать, кто должен заплатить за это преступление", - сказал Подоляк.

Он отметил, что в Испании есть "русская мафия". И заявил, что "наша военная разведка должна была бы прокомментировать это лучше".

Ранее СМИ сообщали, что поддельные документы Кузьминову выдала Испания.

А также, что следствие не сомневается в российском следе убийства.

Напомним, что ранее в Испании был найден мертвым российский пилот Кузьминов, угнавший в Украину вертолет.

СМИ писали о том, что россиянина нашли застреленным в гараже в городе Ла-Вильяхойоса в Аликанте 13 февраля. На его теле обнаружили не менее пяти пулевых ранений.

Кузьминову предлагали остаться в Украине, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.