Польша не может собрать всю украинскую кукурузу, которая была высыпана из вагонов в Котомеже, потому что она загрязнена.

Об этом заявил представитель охранной компании, обеспечивающей транспортную безопасность, Павел Былевский изданию РАР.

В ночь на воскресенье были вскрыты 8 вагонов из 40. Из них на землю высыпалось 160-180 тонн кукурузы. 30 тонн оказались загрязнены, а потому будут утилизированы или отправлены на производство биодизеля.

Былевский сообщил, что эта украинская кукуруза следовала в порт Гданьска, чтобы оттуда направиться в Марокко. Поезд уже загрузили заново и отправили в пункт назначения.

Между тем Еврокомиссия призвала Украину "понять положение европейских фермеров" по вопросу экспорта зерна.

С соответствующим заявлением выступил еврокомиссар по сельскому хозяйству ЕС Януш Войцеховский.

"Нам необходимо поддерживать Украину, обеспечивать транзит и транспорттровку ее зерна в морские порты и отправлять его в страны, куда Украина традиционно раньше продавала зерно. Но для этого нам нужен позитивный подход Украины, сотрудничество со стороны Киева, чтобы реализовать эту систему. Никакой рынок не может выдержать такого уровня увеличения поставок, поэтому наши украинские партнеры должны понять положение наших фермеров", - сказал Войцеховский.

Ранее посол Украины в Польше Василий Зварыч призвал найти виновных, которые рассыпали украинское зерно.

Также мы писали, что Украина уже предложила Польше план по разблокировке границы.