Сербский сервис Numbeo, предоставляющий сведения о ценах на недвижимость и показателях качества жизни, опубликовал рейтинг самых дорогих городов мира.

Хит-парад возглавляет Гамильтон - столица Бермуд (острова Великобритании в северной части Атлантического океана). В этом городе высокие цены на аренду квартир, рестораны и продукты питания, при относительно невысокой покупательской способности населения.

На местах со второго по шестое расположены швейцарские города: Базель, Цюрих, Лозанна, Берн и Женева. В них гораздо дешевле снимать жилье и выше средний уровень покупательской способности, чем на Бермудах.

Далее следуют пять городов США, включая Нью-Йорк и Сан-Франциско.

В Европе "дорогой жизнью" выделяются Рейкьявик (Исландия), несколько городов Норвегии (Тронхейм, Берген, Ставангер, Осло), Лондон, Париж и Дублин, датские Копенгаген и Орхус, финский Эспоо.

Киев находится на 329-м месте в общем рейтинге городов и 164-м - в европейском. В столице Украины указаны низкие рейтинги цен по всем параметрам, особенно по аренде жилья.

Ранее был обнародован рейтинг мировых экспортеров оружия.

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