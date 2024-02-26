Россияне утверждают, что около Авдеевки был впервые с начала войны подбит американский танк "Абрамс".

Фрагменты видео публикуют военные телеграм-каналы РФ.

Как заявляет российская сторона, тяжелую бронемашину сначала атаковал FPV-дрон, а затем по танку выстрелили из гранатомета.

Вооружённые силы Украины о поражении "Абрамса" не сообщали.

Ранее ВСУ показывали видео американского танка "Абрамс" на фронте под Авдеевкой. Видеозапись с передвижением бронемашины была опубликована в телеграм-канале 47-й бригады ВСУ. В подразделении дали понять, что уже более месяца используют американскую технику на Авдеевском направлении.

Война в Украине идёт уже 733-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 26 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Российские войска продолжают наступать западнее Авдеевки. И, похоже, пока остановить их на ближайших рубежах, куда отошли ВСУ, не удается. Также активизировались бои на Запорожском направлении.

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