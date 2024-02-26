Кремль не подтверждает информацию российской оппозиции о том, что умершего в колонии Алексея Навального планировали обменять на осужденного в Германии россиянина Вадима Красикова.

Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в комментарии газете Financial Times.

"Мне неизвестно о таких соглашениях", – сказал Песков.

Напомним, ранее соратница оппозиционера Мария Певчих заявила, что накануне смерти оппозиционера переговоры о его обмене на Красикова вышли "на финальную стадию".

В свою очередь и источники американской газеты The New York Times не подтверждают, что сделка по обмену Навального на Красикова находилась на финальной стадии накануне смерти российского оппозиционера.

Газета пишет со ссылкой на американских чиновников, что Германия действительно просила включить Алексея Навального в любую сделку по освобождению осужденного в ФРГ Вадима Красикова.

Однако источники издания не смогли подтвердить, что российская сторона дала на это согласие, и что подготовка к обмену перед гибелью Навального находилась на финальной стадии.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в комментарии NYT сообщила, что Навальный не был осведомлен о деталях переговоров, но знал, что обсуждается возможный обмен.

Как мы писали, еще осенью прошлого года в МИД РФ опровергли информацию касательно обмена Навального на Красикова.

Также мы анализировали, что может произойти на похоронах Навального.