Украинцы находятся сейчас на грани потери государства.

Такое мнение высказал адвокат и ветеран войны Маси Найем в комментарии Deutsche Welle.

"Это не далекая вероятность. Эти угрозы настолько реальны, что, условно говоря, май месяц, для меня не кажется украинским, и, если определенные вещи сейчас не случатся, вполне вероятно, что уже в мае вам нужно будет планировать жить в другой стране, если вы патриот, потому что с "русней" вы здесь жить не сможете", – заявил Найем.

Напомним, о том, что ситуация в мае будет во-многом определяющей для дальнейшего хода войны, ранее писала и "Страна".

Между тем президент Владимир Зеленский уже заявил, что без помощи Запада ВСУ не будут готовы ни к наступлению, ни к обороне.

Война в Украине идет уже 733-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 26 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Российские войска продолжают наступать западнее Авдеевки. И, похоже, пока остановить их на ближайших рубежах, куда отошли ВСУ, не удается. Также активизировались бои на Запорожском направлении.

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