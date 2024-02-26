В Конгресс США внесут резолюцию об отстранении президента Джо Байдена от власти.

Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источник в Конгрессе.

Республиканец от штата Колорадо Кен Бак сообщил Fox News Digital, что сегодня он планирует внести резолюцию, призывающую кабинет Байдена задействовать 25-ю поправку к Конституции.

Как уточнил Бак основанием для рассмотрения его инициативы является доклад спецпрокурора Роберта Хёра, в котором действующий президент страны охарактеризован как "пожилой человек с плохой памятью". Проблемы, с которыми сейчас столкнулись США, "бесчисленны и требуют от главы исполнительной власти сильных когнитивных и физических способностей", пояснил Бак.

"Пришло время вице-президенту и кабинету министров поставить интересы нашей страны на первое место и двигаться вперед, задействовав 25-ю поправку", - заявил конгрессмен.

В тексте своей резолюции в качестве доказательств Бак привел словесные запинки и публичные ляпы Байдена. Он отметил, что недавно Байден перепутал президента Франции Эмманюэля Макрона с его предшественником, который умер за несколько десятилетий до этого, а также перепутал имена немецких лидеров и по ошибке назвал президента Египта президентом Мексики.

По словам Бака, доклад "подтвердил то, что многие американцы уже давно увидели своими глазами: президент Байден больше не в состоянии успешно исполнять важнейшие обязанности на своем посту".

Раздел 4 25-й поправки Конституции США позволяет вице-президенту и большинству членов кабинета Белого дома объявить президента неспособным выполнять свои обязанности, передав полномочия вице-президенту. Президент может вернуть себе эти полномочия, написав в Конгресс заявление о том, что он может исполнять свои обязанности. У кабинета будет четыре дня, чтобы опровергнуть это заявление, после чего Конгресс проголосует, может ли президент оставаться у власти.

Ранее газета The New York Times написала, что у Байдена есть штат помощников, задача которых - помогать ему избегать оговорок и падений на публике.

Однако в Белом доме заявляют, что у президента США острый ум и он контролирует ситуацию.