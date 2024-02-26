Российские СМИ публикуют видео, снятое, как утверждается, после атаки дрона на машину со строителями в селе Почаево Белгородской области.

Голос за кадром рассказывает, что вёз строителей "с линии, когда их атаковал дрон".

"У меня три "двухсотых" и один "трехсотый", — сообщает мужчина на видео.

Ранее губернатор Белгородской области Гладков заявлял, что сегодня в результате атаки дрона-камикадзе "от полученных ран трое мирных жителей погибли. Еще трое человек получили осколочные ранения различных частей тела".

Вчера глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок приехала в Николаев. Немецкая газета Bild написала, что колонну, в которой ехала Бербок, преследовал российский дрон.

Война в Украине идет уже 733-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 26 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Российские войска продолжают наступать западнее Авдеевки. И, похоже, пока остановить их на ближайших рубежах, куда отошли ВСУ, не удается. Также активизировались бои на Запорожском направлении.

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