Чехия не собирается направлять своих военнослужащих в Украину.

Об этом заявил чешский премьер-министр Петр Фиала, принимающий участие в проходящей в Париже конференции в поддержку Украины.

Фиала добавил, что, по его мнению, Украине необходимо оказывать военную помощь.

Ранее сегодня премьер Словакии Роберт Фицо сообщил, что отдельные страны Евросоюза и НАТО думают над тем, чтобы отправить своих военных в Украину на базе двусторонних соглашений.

Также в прошлом году бывший посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Лондон приближается к принятию решения по отправке своих солдат в Украину. На уточняющие вопросы он ответил, что отправка войск может произойти при "катастрофическом развитии войны", уточнив, что подразумевает "продолжение оккупации".

Война в Украине идет уже 733-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 26 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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