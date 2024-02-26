Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал украинцев, которые выехали из Украины во время войны, вернуться и помочь защищать Родину.

Об этом глава МИД Украины сказал в интервью изданию The Irish Times.

"Мы уважаем индивидуальный выбор каждого человека, но мы также призываем всех украинцев, которые выехали из страны с начала полномасштабного вторжения, рассмотреть возможность возвращения домой", – заявил Кулеба.

"Мы понимаем, что некоторые люди не могут иметь такого выбора из-за состояния здоровья или других личных обстоятельств. Но тех, кто имеет выбор, мы приглашаем вернуться и помочь Украине бороться и выжить своим непосредственным личным вкладом", – пояснил он.

Ранее мы писали, что президент Владимир Зеленский снова призвал возвращаться в Украину мужчин мобилизационного возраста. По его словам, они нужны не только на фронте, но и для поддержки экономики.

Напомним, что в ВСУ заявили, что смогут подготовить любое количество военных в рамках нового законопроекта о мобилизации.

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