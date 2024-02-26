Ссора между Украиной и Польшей из-за "зернового вопроса" стала бы величайшим идиотизмом в истории взаимоотношений двух стран, но Киев должен учитывать требования польских и европейских фермеров.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

По словам Туска, сейчас есть "критический момент", который касается экспорта украинской агропродукции в Польшу и другие страны Евросоюза без пошлины.

Польский премьер утверждает, что это неприемлемо "для сотен тысяч фермеров".

"Я очень надеюсь на понимание. Надеюсь, что украинские политики откажутся от ненужных эмоциональных комментариев. Понятно, что это сложный момент, мы должны найти решение, но не такое, что могло бы нас разъединить. Если бы мы сейчас поссорились и не нашли решение по этому делу, это был бы величайший идиотизм в истории наших народов", - заявил премьер Польши.

Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда не стал осуждать блокирование украинской границы фермерами своей страны.

В свою очередь Еврокомиссия призвала Украину "понять положение европейских фермеров" по вопросу экспорта зерна.