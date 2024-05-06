Россияне продолжают объявлять в розыск украинских политиков.

МВД РФ опубликовало ориентировки на экс-секретаря СНБО Алексея Данилова, бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова, экс-главу МИД Павла Климкина, а также бывшего премьер-министра Владимира Гройсмана.

Отмечается, что политиков разыскивают по статье Уголовного кодекса РФ. Однако причины объявления их в розыск не указываются.

Ранее в российский розыск объявили президента Украины Владимира Зеленского и бывшего главу государства Петра Порошенко.

В МИД Украины заявили, что объявление в розыск Владимира Зеленского является "свидетельством отчаяния российского государственного аппарата и пропаганды, которые не знают, какой ещё новостной повод придумать для привлечения внимания".

Мы анализировали в отдельном материале, что значит объявление в розыск в РФ Зеленского и какое имеет отношение к переговорам.

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