Министерство иностранных дел Украины прокомментировало объявление президента Владимира Зеленского в российский розыск.

Соответствующая публикация появилась на англоязычной странице ведомства в соцсети Х.

Украинские дипломаты пишут, что такое действие является "свидетельством отчаяния российского государственного аппарата и пропаганды, которые не знают, какой ещё новостной повод придумать для привлечения внимания".

Министерство также напоминает, что на Путина был выписан ордер Международного уголовного суда.

Напомним, МВД России объявило в розыск президента Украины Владимира Зеленского. Сообщалось, что он разыскивается "по статье УК".

Мы разбирались в отдельном материале, что значит объявление в российский розыск Владимира Зеленского и какое имеет отношение к переговорам.

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