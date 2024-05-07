Сегодня российские военные нанесли два авиационных удара по поселку Камышеваха Запорожской области. Пострадал мужчина.

Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Иван Фёдоров.

"Два авиационных удара россияне нанесли по поселку Камышеваха Запорожского района. Раненый гражданский мужчина. Взрывной волной и обломками повреждены здания, возник пожар", – написал он.

Ранее мы писали, что россияне ударили FPV-дроном с гранатой по Покровскому району Донецкой области. Три человека получили ранения.

Также мы сообщали, что российские войска второй день подряд обстреливают подстанции в Сумской области. После того как почти всех потребителей запитали после первого удара по высоковольтной подстанции, была обстреляна другая подстанция.

Война в Украине продолжается уже 804-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

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