Во вторник, 7 мая, в ближайшие 2-3 часа и до конца суток в Киеве ожидается гроза и шквальные порывы ветра до 15-20 метров в секунду.

Об этом предупреждает КГВА.

Метеорологическому явлению присвоен первый уровень опасности.

В КГВА призвали не пугаться звуков грома, а также не оставлять транспортные средства под деревьями, рекламными щитами, столбами электросетей. Убрать с балконов и лоджий предметы, которые не закреплены и могут упасть на улицу.

В Киеве обещают кратковременный дождь, грозу. Температура днем – 18-20 тепла.

Вчера поезда из Украины в Польшу задерживались из-за непогоды.

Также мы писали о том, что во Львовской области заметили смерч.

Война в Украине идет уже 804-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Целью текущего наступления РФ на Донбассе является выход к Курахово и Покровску, заявил главком ВСУ Александр Сырский. В целом ситуацию он назвал сложной.

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