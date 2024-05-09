Военный аналитик немецкого издания Bild Юлиан Репке заявил, что российская армия вошла в село Уманское на Авдеевском направлении. Россияне водрузили флаг СССР на памятнике погибшим во Второй мировой войне в этом населенном пункте.

Такой вывод Репке сделал на основе анализа видеозаписей из села.

"Южная и западная части села, судя по всему, пока остаются под контролем украинской армии. Часть кадров свидетельствует об ожесточенных атаках на украинские окопы к востоку от Уманского и отход украинских войск на запад по северной стороне озера близ села", — написал Рёпке.

На карте ресурса Deep State село находится под контролем ВСУ, только на юге небольшая его часть показана в серой зоне.

Ранее в ВСУ сообщали, что ликвидировали часть штурмовых групп РФ, которые прорвались на огнеупорный завод Красногоровки, что в Донецкой области. При этом бои за завод продолжаются.

Также ранее замкомандира бригады ВСУ назвал ситуацию на фронте самой угрожающей с начала войны.

Война в Украине идет уже 806-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

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