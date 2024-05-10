В сети появилось видео, на котором впервые зафиксировано, как утверждается, уничтожение относительно недавно появившейся на вооружении ВСУ установки ЗРК "Бук-М1", которую скрестили с американскими зенитными ракетами Sparrow/Sea Sparrow.

Эту установку прозвали FrankenSAM из-за сочетания в одной системе разных типов вооружений, созданных на базе западных и советских разработок.

Напомним, в январе сообщалось, что ВСУ впервые применили гибридную установку противовоздушной обороны, уничтожив ею "Шахед" на расстоянии 9 км.

Ранее газета The New York Times писала, что Украина и США создали "гибридные" системы ПВО. Американские официальные лица называют данную комбинацию вооружений FrankenSAM. Она позволяет запускать современные зенитные ракеты западного калибра с модернизированных советских пусковых установок.

После этого Министерство обороны США передало Украине пакет технических данных для начала местного производства систем противовоздушной обороны FrankenSAM.

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