Сегодняшний взрыв в многоэтажном жилом доме в российском Белгороде, вероятно, произошел изнутри здания. Об этом сообщает OSINT-аналитик и военный обозреватель Tendar в Х.

"В Белгороде взорвали жилой дом. В течение этой войны я видел много пораженных жилых домов, и я почти уверен, что это совсем другое. Схема взрыва указывает на взрыв изнутри здания", - написал эксперт.

Он отметил, что на опубликованных в сети кадрах не заметно ни одной падающей ракеты, а лишь дым и разлетающиеся обломки.

"Это имеет все признаки случившегося в 1999 году в Москве, когда ФСБ России подорвала многоэтажные дома, чтобы "оправдать" войну в Чечне", - добавил аналитик.

Напомним, глава ЦПД Андрей Коваленко также считает, что дом был "взорван изнутри". И предположил, что это могла быть "провокация российских спецслужб для оправдания ударов по украинским городам".

Официально заявляется об одном погибшем и о 28 раненных в Белгороде. Во время разбора завалов в обрушившимся подъезде дома рухнула крыша.

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