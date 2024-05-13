В российском Белгороде закончили разбор завалов многоэтажного дома. В РФ заявили, что найдены тела 15 человек.

Видео спасательной операции опубликовали российские экстренные службы.

Также, по словам губернатора региона Александра Гладкова, всего в Белгороде за минувшие сутки из-за обстрелов погибли 19 человек.

Напомним, накануне в Белгороде прозвучали взрывы. Местные телеграм-каналы писали о прилете по жилому дому, в результате чего обрушился подъезд в многоэтажке.

Также сообщалось, что при разборе завалов в обрушившемся подъезде дома в российском Белгороде рухнула крыша, накрыв собой спасателей.

В Минобороны РФ заявляли, что подъезд дома в Белгороде пострадал якобы в результате падения обломков сбитой ракеты "Точка У", которую запустили со стороны Украины. Однако глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко после просмотра видео с моментом взрыва и обрушения подъезда пришел к выводу, что дом был "взорван изнутри". И предположил, что это могла быть "провокация российских спецслужб для оправдания ударов по украинским городам".

В свою очередь OSINT-аналитики также считают, что взрыв в многоэтажном жилом доме в российском Белгороде, вероятно, произошел изнутри здания.