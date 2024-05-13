В Запорожье неизвестный бросил два коктейля Молотова в здание Шевченковского территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Об этом "Страна" узнала из источников в правоохранительных органах.

"Происшествие случилось в ночь с 11 на 12 мая. Было брошено две бутылки с бензином, но они не загорелись", - говорит источник.

Правонарушителя разыскивают.

"По данному факту открыто уголовное дело по статье террористический акт. Нарушителю грозит до десяти лет лишения свободы",- добавил источник.

Ранее в Запорожье люди вышли под здание ТЦК и требовали сказать, что происходит с мужчиной, которого увели военкомы.

Также мы сообщали, что в Закарпатской области группа ромов заблокировала выезд из военкомата в городе Виноградов. Чтобы их разогнать, военкомы открыли огонь в воздух. Протестующие принесли к зданию ТЦК шины и подвезли поврежденные автомобили. В сеть попало видео, на которым были слышны выстрелы.

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