В Белгородской области РФ упала российская авиабомба ФАБ-500. Сперва об этом написали паблики, а затем подтвердил местный губернатор Вячеслав Гладков.

Судя по его словам, боеприпас не разорвался. Людей призывают временно покинуть свои дома на случай детонации.

Российские паблики подсчитали, что за последние 4 дня российские самолеты "уронили" уже 5 авиабомб.

Ранее британская разведка сообщала, что в России возникают сложности с использованием авиабомб, которые иногда случайно сбрасывают на свои территории, представляя опасность для местного населения.

Напомним, вчера в Белгороде обрушился подъезд в многоэтажке. В РФ заявили, что найдены тела 15 человек.

Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко после просмотра видео с моментом взрыва и обрушения подъезда пришел к выводу, что дом был "взорван изнутри". И предположил, что это могла быть "провокация российских спецслужб для оправдания ударов по украинским городам".

Также OSINT-аналитик считает, что взрыв в многоэтажном жилом доме в Белгороде, вероятно, произошел изнутри здания.