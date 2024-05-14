Появилось видео из первой в Харькове школы, расположенной в подземном бункере.

Его опубликовала газета Deutsche Welle.

По данным издания, в школе на глубине 6 метров будут в две смены учиться 900 детей. В ней есть 20 учебных классов, буфет и медкабинет.

Ранее мы писали, что в первой подземной школе Харькова состоялся первый пробный учебный день.

А недавно мэр города Игорь Терехов сообщил, что в Харькове откроют подземные реанимационные и операционные отделения.

Война в Украине идет уже 811-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Главная тема - наступление российских войск в Харьковской области. Наиболее угрожаемое направление - Волчанск, который армия РФ начинает окружать.

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