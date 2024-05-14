20 классов и буфет на глубине шесть метров. Появилось видео из первой в Харькове подземной школы
Появилось видео из первой в Харькове школы, расположенной в подземном бункере.
Его опубликовала газета Deutsche Welle.
По данным издания, в школе на глубине 6 метров будут в две смены учиться 900 детей. В ней есть 20 учебных классов, буфет и медкабинет.
Ранее мы писали, что в первой подземной школе Харькова состоялся первый пробный учебный день.
А недавно мэр города Игорь Терехов сообщил, что в Харькове откроют подземные реанимационные и операционные отделения.
Война в Украине идет уже 811-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 мая 2024 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Главная тема - наступление российских войск в Харьковской области. Наиболее угрожаемое направление - Волчанск, который армия РФ начинает окружать.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.