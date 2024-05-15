Народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский просит Высший совет правосудия (ВСП) проверить нарушения законодательства со стороны члена ВСП Романа Маселко.

Об этом сообщает издание "Закон и Бизнес".

По данным Бужанского, Маселко неоднократно имел конфликт интересов. В частности, рассматривал жалобы на судей, которых до этого он публично критиковал, а также общественных активистов, с которыми дружил и от которых получал "благотворительную помощь".

Бужанский отмечает, что такие факты дают основания утверждать, что у Маселко "имеется частный интерес", который "состоит, в частности, в желании обеспечить успешное рассмотрение и удовлетворение жалоб лиц, с которыми он находится в особых, в том числе дружеских, отношениях, а также жалоб общественной организации, с которой он состоял в организационных и финансовых взаимоотношениях, способствовал их деятельности и продолжал выстраивать с ней взаимовыгодные отношения".

Также нардеп обращает внимание на то, что Маселко живет в Киеве с октября 2005 года, но по декларации он зарегистрирован в Жидачеве Стрыйского района Львовской области, а это позволяет манипулировать с подачей заявлений в "удобные" суды. Кроме того, по мнению Бужанского, член ВСП нарушает закон о воинской обязанности.

Тем временем нардеп Кирилл Нестеренко обратился в НАПК с просьбой разъяснить "сомнительные сведения" о доходах Маселко и его супруги.

Так, например, в декларации за 2018 год, поданной им в качестве кандидата в состав ВСП, указано о возврате ему займа третьим лицом в размере 406 749 грн, а также о подарке жене 450 тысяч грн. Однако в декларации за тот же период как члена ОРД эти суммы Маселко не указал.

Есть у нардепа сомнения и относительно декларации за 2019 год, где Маселко указал, что его жена получила от пенсионерки ссуду в сумме 440 тысяч грн, которую та, учитывая социальный статус, вряд ли могла предоставить.

Также Маселко утверждает, что получил в 2011 году в порядке приватизации земельный участок площадью 1200 кв. м в с. Ясногородка Киевской области. Однако, по мнению нардепа, "такие обстоятельства выглядят сомнительными и маловероятными". Ведь, будучи зарегистрированным во Львовской области, "бесплатно получить участок фактически в пригороде Киева в общем порядке приватизации на практике невозможно".

Ранее мы рассказывали, что член Высшего совета правосудия Роман Маселко получил почти 300 тысяч гривен на оздоровление, взяв однодневный отпуск.

Напомним, адвокат Автомайдана Роман Маселко был избран в Высший совет правосудия в августе 2022 года. За него активно агитировали люди и организации из грантовых кругов, связанные с западными структурами.