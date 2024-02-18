Член Высшего совета правосудия (ВСП) Роман Маселко получил почти 300 тысяч гривен на оздоровление, взяв однодневный отпуск.

Об этом пишет издание "Закон и бизнес" со ссылкой на официальный ответ из канцелярии ВСП.

Из документа следует, что за вторую половину января 2024 года Роману Маселко начислили почти 452 тысячи гривен зарплаты, где больше половины - 295 тысяч - составила помощь на оздоровление.

При этом указано, что в отпуске Маселко пробыл в январе ровно один день.

Как мы сообщали, адвокат Автомайдана Роман Маселко был избран в Высший совет правосудия в августе 2022 года. За него активно агитировали люди и организации из грантовых кругов, связанные с западными структурами.

Случай с сомнительными гигантскими выплатами на оздоровление не единичный. Напомним, летом 2023 года журналисты "Схем" узнали, что член Центризбиркома от Блока Порошенко Юрий Буглак полтора года живет в Майами, но получает из украинского бюджета выплаты на "решение бытовых вопросов" и "оздоровление". При этом вместе с семьей Буглак обитает в элитном комплексе The Wave на побережье Атлантического океана в Голливуде, штат Флорида (США). За эти полтора года Буглак получил из госбюджета 1,5 млн гривен зарплаты и пособия.

Недавно Рада уволила Буглака после его двухлетнего отсутствия в Украине.