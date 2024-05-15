Россияне планируют переброску своей военной техники в Беларусь. К приему эшелонов уже готовятся "Белорусские железные дороги".

Об этом сообщает Сообщество железнодорожников Беларуси в своём телеграм-канале.

По имеющейся информации, Минск готовится принять эшелоны с военной техникой, личным составом и боеприпасами РФ.

Железнодорожники уточняют, что Беларусь принимает меры для того, чтобы обеспечить секретность данных перевозок техники.

Помимо этого, в Беларусь могут направить военные эшелоны с оккупированных РФ украинских территорий.

Сообщение происходит после того, как мониторинговый канал “Беларускі Гаюн” написал, что в следующем году в Беларуси планируется провести крупные военные учения с участием России.

Ранее Беларусь объявила о начале проведения ядерных учений.

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