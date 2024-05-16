Президент России Владимир Путин прибыл в Китай. Это первая зарубежная поездка Путина после избрания на пост президента России в пятый раз.

Видео прибытия Владимира Путина в Пекин публикуют российские издания.

Его помощник Юрий Ушаков на брифинге в Москве отметил, что президент РФ едет в Китай с визитом ровно через десять дней после официального вступления в должность, как и председатель КНР Си Цзиньпин, посетивший Россию через десять дней после своего переизбрания в 2023 году.

Визит пройдет в два этапа: 16 мая Путин проведет в Пекине, а 17 мая посетит Харбин.

В столице Китая 16 мая состоятся переговоры Путина с председателем КНР Си Цзиньпином в узком составе, где будут обсуждаться наиболее важные и чувствительные вопросы, и широком, будет также важное общение лидеров "тет-а-тет" за чаем и в формате "1+4".

Ушаков, рассказывая о программе президента в Пекине, заметил: "Важнее всего в Китае попить чай один на один особенно".

Наиболее важные темы внешнеполитического сотрудничества, сообщил он, обсудят на закрытой встрече в формате "1+4", в которой с российской стороны будут участвовать новый министр обороны Андрей Белоусов, глава МИД Сергей Лавров, в новой должности секретаря Совбеза Сергей Шойгу и Ушаков.

В Пекине президент России также встретится с премьером Госсовета КНР - Ли Цяном, посетит торжественный концерт, посвященный 75-лет установления дипломатических отношений между Россией и Китаем и открытию Года культуры двух стран.

17 мая в Харбине - столице китайской провинции Хэйлунцзян, которая граничит с пятью регионами РФ.

Путина будет сопровождать заместитель председателя КНР Хань Чжэн.

Центральным мероприятием программы в этом городе станет участие президента РФ в церемонии открытия VIII российско-китайского ЭКСПО и IV российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству.

В рамках выставки пройдет также краткая встреча Путина с заместителем председателя КНР и руководством провинции Хэйлунцзян.

Путина в Китае сопровождает внушительная делегация обновленного кабинета министров России, в ее составе первый вице-премьер Денис Мантуров, заместители председателя правительства Татьяна Голикова, Александр Новак, Виталий Савельев, Юрий Трутнев и Дмитрий Чернышенко, главы МИД, Минэкономразвития, Минфина и Минприроды Сергей Лавров, Максим Решетников, Антон Силуанов и Александр Козлов, замглавы президентской администрации Максим Орешкин, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, главы "Роскосмоса" и Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Юрий Борисов и Дмитрий Шугаев.

В переговорах также примут участие руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, главы "Росатома" и РЖД Алексей Лихачев и Олег Белозеров, а также посол РФ в КНР Игорь Моргулов.

Перед поездкой в Китай Владимир Путин в интервью китайскому агентству "Синьхуа" сделал несколько заявлений по Украине и переговорам.