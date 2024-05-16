В Генеральном штабе ВСУ заявили о "срыве планов" РФ в Волчанске Харьковской области.

Об этом говорится в новой сводке Генштаба в Фейсбуке.

"Планы врага максимально вклиниться в глубину городской застройки Волчанска и там закрепиться - сорваны. С начала текущих суток наши подразделения продолжают выполнение боевых задач в пределах городской застройки Волчанска в северной части города, держат врага под огневым контролем. Действия продолжаются, ситуация контролируемая", - сообщает Генштаб ВСУ.

Напомним, утром представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин сообщал, что ВСУ прочесывают городскую застройку "в северный части Волчанска и в самом городе". То есть российские войска по-прежнему остаются в городе.

Ранее в Генштабе ВСУ говорили, что на Харьковском направлении россияне продолжают атаки на Липцы и Волчанск. Однако украинские войска продолжают выполнять оборонные и стабилизационные мероприятия в Волчанске и держат ситуацию там под контролем.

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